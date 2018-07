Mis on see, mida te kõige rohkem igatsema jääte?

Mati tegi suurepäraseid saateid, aga ta oli ka imeline inimene. Kui Mati tuli tööle, kuulis seda ilmselt terve telemaja, sest see naer kõlas läbi korruste. Jään puudust tundma nendest pikkadest jutuajamistest, alustades poliitikast, lõpetades ajalooga. Ja alati jäi tal aega küsida, et kuidas läheb, ja anda mõned soovitused.

Milles oli Mati teile eeskujuks, mis oli teie jaoks tema olulisim nõuanne?

Mati hoidis ja tunnustas mind, tal jätkus alati mõni hea sõna, isegi kui ma midagi erilist ei olnud teinud. Eriti pärast "Valimisstuudiot" või "Foorumit" ütles ta ikka: "Täitsamees!" Küllap ta teadis ise, millist pühendumist need saated nõuavad, isegi, kui väliselt kõik laitmatult sujub. Kui mõnda saadet kritiseeriti, siis ta ütles ikka: "Ah, mingu metsa, ära kuula neid!".

Tegelikult hoidis Mati kõiki noori ja teinekord polegi rohkem vaja kui paar tunnustavat sõna.



Mis oli just see eriline omadus või oskus, miks me saame Matist rääkida kui telelegendist?

Mati tugevus oli tema mitmekülgsus. Ta oli ühtmoodi suurepärane nii otsesaates kui salvestatud loo jutustamisel, ja seda nii meelelahutuses kui publitsistikas. Kaamera armastas teda, aga see, kuidas ta oma isiksusega suutis külalised avada, on fenomenaalne ja kordumatu!

Ilmselt üks võtmesõna on see, et ta ei mänginud kaamera ees, vaid lihtsalt oli. Mingisugune jumala puudutus pidi see olema, sest ta võlus ära kõik inimesed. See on anne.

Aga midagi ei tulnud tal ilma tööta. Mati on osanud ka väga hästi meeskonda valida, kus igaüks täidab oma rolli ära. Ainuüksi oma ajaloosarjaga on Mati end sügavale televisiooni ajalukku kirjutanud, aga arhiiv on tema saateid sõna otseses mõttes täis.

Millal oli viimane kord, kui Matit nägite?