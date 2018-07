Juba mais alanud suvi on paar viimast nädalat pakkunud suisa kuuma ilma, mille tõttu antakse sünoptik Taimi Paljaku sõnul nüüd ka kuumahoiatus, sest palavuse haripunkt on veel ees.

Paljaku sõnul on viimaste päevade sagedasim küsimus, miks meil on nii kuum olnud. "See on nagu saatuse iroonia. Eelmisel suvel kordus päevast päeva küsimus, miks on niisugune ilm Eestimaal. Et kuhu on meie suved jäänud?" räägib Paljak.

