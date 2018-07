"On nii kurb. See ei mahu pähe, et teda enam pole," ütles ETV saatejuht Anu Välba kolleeg Mati Talvikut meenutades. "Oli privileeg temasuguse legendiga ühel ajal teles töötada ja saada veidike osa sellest, kui äge inimene ta oli, kui suurpärane kolleeg, rääkimata muidugi tema professionaalsusest. See ei ole õpitav," rõhutas Välba. Välba sõnul võttis Matil mööda telemaja kõndimine tihtipeale kõvasti aega sest kõik tahtsid temaga alati törtsukese juttu puhuda või tema arvamust millegi kohta kuulda.

"Temaga oli kerge ja mõnus suhelda. Kohtusin temaga viimati mai lõpus, kui ta oli teles, et lugeda uue hooaja "Ajavagude" saatele tekste. Ta oli rõõmus ja tegi nalja, sõime maasikaid. Soovisime head suve ning siis ta läks, päris aeglaselt, mööda pikka telemaja teise korruse koridori," meenutas Välba.

Kui ETV muuseum eesotsas Tiit Kimmeliga hakkas koguma telelegendide käejälgi, mida tänagi tänagi telemaja fuajees betoontahvlikestel näha võib, siis valmis sellest muidugi kohe ka telelugu. "Kui Matilt uurisin, et mis on see, mida soovib, et temast mäletama jäädakse kunagi, ütles ta, et kindlasti mitte nii, et "oli produktiivne teleajakirjanik Urmas Oti ajastul". Nii eneseiroonilise mõtte peale saab tulla ainult tema!" naeris Välba. Kui nad kümme aastat tagasi "Laululahingut" tegid, ei pidanud Mati paljuks ajada juuksed pähe püsti, teha tätoveering käele ja tulla ETV koori laulma Tanel Padari lugu "Kuu on Päike". "Järgmisel aastal aitas ta kirjutada ETV bändile laulusõnu. Aastaid enne seda nõustus ka laulma saates "Klaver põõsas"," meenutas Välba.