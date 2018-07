Eriarstide sõnul on erialase ettevalmistuseta ametnikud ebakompetentsed.

Sotsiaalkindlustusametis töötab suur ametnike kogu, kes otsustab selle üle, kes ja mis alustel on õigustatud teenuseid saama. Näiteks ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonnas töötab 39 ametnikku, kellest 21 on keskharidusega, kellest üks on kokk, üks maaler ja üks majutusteenindaja, ülejäänud 18 on lihtsalt keskkooli lõpetanud inimesed. 12 ametnikul on tehniline ja põllumajanduslik kõrgharidus ja ainul kuuel on ameti enda kehtestatud erialane pädevus.

Maalri ja koka ettevalmistusega peaspetsialistide tööülesanne on puude raskusastme tuvastamine ja puuetega inimestele sotsiaaltoetuste määramine ning püsiva töövõimetuse ja lapsinvaliidsuse tuvastamine.

