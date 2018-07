Kahe lõhkemata pommi eest 15 aastaks vangi mõistetud Märt Ringmaa soovib Tartu ringkonnakohtu abil ennetähtaegselt vabadusse pääseda.

Juunis ei vabastanud Viru maakohus Märt Ringmaad (80) ennetähtaegselt vanglast. Maakohus leidis, et kuriteo toimepanemise asjaoludest lähtuv ohuprognoos annab küllaldase põhjuse arvata, et olenemata oma kõrgest east võib Ringmaa jätkata vabanemisel kuritegude toimepanemist, märgib ERR. Ringmaa kaitsja advokaat Raiko Paas kinnitas Õhtulehele, et on esitanud apellatsioonkaebuse Viru maakohtu otsusele Tartu ringkonnakohtule. Harju maakohus mõistis Märt Ringmaa Tallinnas 2001. ja 2003. aastal kahe lõhkemata jäänud pommi paigaldamise eest 15-aastaks vangi.