Tallinna piiril Peetris valmis Motorcenteri ärihoone, mis on Eesti esimene spetsiaalselt autovaldkonnale ehitatud hoone; juuli alguses sai ärikeskus kasutusloa ja esimesed ettevõtted kolisid uutesse ruumidesse.

Eeskätt sõidukite hooldusele ja parandusele keskenduva Motorcenter Peetri teeninduskeskuse kuus rendipinda on tänaseks kasutajad leidnud: autoparandus, pesula ja tehnoülevaatus. Tähnase tee 1 asuvas MotorCenteris on kokku 11 erinevat pinda vahemikus 206-528 ruutmeetrit, kokku on seda ligi 3700 ruutmeetrit, teatas hoone ehitanud YIT Eesti BNS-ile.

YIT Eesti arenduse projektijuhi Indrek Jakobsoni sõnul hindavad teenusepakkujad kaasaegseid ruumilahendusi, Tallinn-Tartu maantee äärset mugavat ligipääsu ja silmapaistvat asukohta. "Rae valla ja eeskätt Peetri kiire arengu tõttu on mitmed ettevõtted oma tegevuse tänaseks siia laiendanud," sõnas Jakobson. Ärihoone pinnad sobivad autonduse, spordi ja vaba aja, kaubanduse ning toitlustuse pakkujatele.

Motorcenteri idee on pakkuda autoomanikule võimalikult laia spektrit sõidukiga seotud teenustest ühe katuse all. Taoline kontseptsioon on Eesti oludes uudne, sest seni on autoteenustele spetsialiseerunud ettevõtted asunud killustatult erinevates kohtades. "Motorcenter võiks olla teerajaja nii-öelda autokaubamajade tekkimises. Täpselt nii nagu kaubanduskeskuses saab erinevad ostud teha ühe käiguga, hakkab olema ka Motorcenteris: autoomanik saab siit kõik autoga seotud teenused ühe käiguga," rääkis Jakobson.

Korraga saab keskuses teenindada 20-30 autot. Näiteks pesulas on kohti kuuele, remonditöökojas viiele ja tehnoülevaatuspunktis kahele sõidukile. Motorcenter on Soomes välja töötatud kontseptsioon, seal tegutseb sellisel põhimõttel autode teenuskeskusi juba 12. Ka Eestis on plaanis rajada uusi Motorcentereid, järgmist juba ehitatakse Lasnamäele.

Allikas: BNS

