Telesaatejuht Karmel Killandi peab ennast õnnelikuks inimeseks, sest sattus kahel korral Eesti Televisiooni töötama just siis, kui Mati Talvik saateid tegi. Eriliselt imetlusväärseks peab Killandi seda, kuidas Mati - telemajas hüüti legendaarset saatejuhti alati eesnimega - suhtus oma peresse. Killandi sõnul suhtus tuntud telemees noortesse ja kogenematutesse väga eriliselt. "Ta ei läinud kunagi koridoris sinust mööda nii, et ta poleks midagi öelnud. Ta jõudis ära vaadata kõik saated ja suutis alati anda kasulikke nõuandeid. Mul ei lähe kunagi meelest, kui ma päris noore ajakirjanikuna tegin kultuurisaadet oma soengutega. Mati tuli mulle vastu ja ütles: "Kuule, Karmel, su soengud on väga naiselik nipp. Aga mõtle alati selle peale, et sa oled tark tüdruk. Näita seda teist poolt ka." See jäi mulle meelde," meenutas Killandi.

Aastaid hiljem, kui Killandi tegi Matiga 75. sünnipäeva puhul intervjuud, käisid nad koos Kolga rahvamajas.

"Talle meeldis seal mälumängu turniiridest osa võtta, sest ta oli väga-väga tark mees. Siis ta ütles ka: "Kuule, katsume nüüd minust rääkida midagi sellist, mida rahvas veel ei tea. See on väga raske, aga proovime." See oli nii armas, kuidas ta alati mõtles kaasa ja alati tunnustas. Meie noorte jaoks oli ta ikkagi väga võimas legend," sõnas Killandi. "Ma ei kujuta ette, kes suudaks teha selliseid ajaloosaateid, nagu tema on ETVs teinud... Sest et need soojad kortsud näos, mis vaatasid alati meile alati vastu, olidki need ajaloo rääkimise tõeseerumid. See oli tema vaieldamatu eripära ja tugevus. Ta oskas ajalugu tõlgendada ja nüüd see jäi kahjuks pooleli," nentis Killandi. Killandi sõnul kogu ETV rahvas õnnetu. Ehkki nad teadsid, et see hetk võib tulla, oli kurb uudis ootamatu. Külg, mida iga televaataja ei tea Killandi rääkis, et asi, mida televaatajad Mati juures ei pruukinud märgata, oli tema armastus pere vastu. "Mati juures oli tore see, et kuigi ta oli kogu aeg teleekraanil tuntud ja ta elas avalikku elu, siis tegelikult ta hoolis väga oma perest. Ta rõõmustas poja Arturi üle. Tal on vägev naine Alice. Tema tütar Annika oli televisioonis kaua aega tööl," meenutas Killandi. Seda, kui oluline oli Matile pere, oli eriti tunda suurematel pidudel.