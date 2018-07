„Ausalt öeldes ehmatas ära. Kuigi me teadsime, et ilmselt lähipäevadel see juhtub, aga pauk oli ikkagi,“ ohkab oma isa Mati Talviku surmale mõeldes Artur Talvik.

Telelegend Mati Talvik viidi haiglasse eelmisel nädalal ja pere teadis kohe, et olukord on halb.

„Mul on õudselt hea meel, et me jõudsime kõik teda vaatamas käia,“ tõdeb Artur. „Ka mu õde kaugelt välismaalt tuli kohale.“

Haiglavoodis lebanud Mati Talvik tundis Arturi sõnul kenasti ära, kes teda külastasid, aga suuremat jutumeest temast enam polnud.

„Kui see perering oli ära käinud, otsustaski ta minna,“ tõdeb Artur.