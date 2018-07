Tuleb häid mõtteid, mida on võimalik kiiresti ka töösse rakendada. Vajadusel suudad asjalikult ja veenvalt avalikkuse ees esineda. Keegi annab sulle kasulikku nõu.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Hommikupoolikul võivad isiklikud suhted närvi ajada. Kui hakkad kallile inimesele midagi seletama, siis ta ei saa sinust aru, ei tahagi saada!

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sul on pea pulki täis, kolleegid on osavõtmatud. Mida tund edasi, seda paremini asjad laabuvad. Õhtul oled õnnelik selle üle, et oled osake fantastilisest meeskonnast.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tihe suhtlemine nii kolleegide kui koostööpartneritega kujuneb täna edu võtmeks. Sul on lihtne end uutele inimestele esitleda – mõjud ühtaegu usaldusväärselt, asjalikult ja sõbralikult.

Neitsi

23. august – 22. september

Suhete arendamiseks suurepärane hetk. Kui täna peaks algama uus armusuhe, siis kujuneb see ilmselt pikaajaliseks, sügavalt hingeliseks ning väga kirglikuks.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Need, keda sina oled aidanud, pakuvad lahkesti abi. Äriasju õnnestub ajada, kuna valitseb koostööd soosiv õhkkond. Kui leiad täna uue äripartneri, jääb teie koostöö kauaks kestma.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Takistuseks võib saada see, et pead otsekui loomulikuks, et ka kõik teised näevad asju samuti kui sina, tegelikkuses aga kipuvad nad su hoogu pidurdama.

Ambur

22. november – 21. detsember

Varahommikul võivad ülemuse nõudmised sulle vägagi vastukarva olla. Ehk saad neid eirata, päeva jooksul on juba palju lihtsam asju selgeks rääkida.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tunned end osana suguvõsast. Teadmine, et sa ei ole üksinda, vaid su selja taga on põlvkondade viisi kogemusi, annab sulle kindlustunde. Läbisaamine vanematega on hea.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Aeg sobib ühiskondlikuks tegevuseks, mõttekaaslastega koos ühiste ideede nimel edasi pürgimiseks. Nüüd on lihtsam oma seisukohti selgitada, olles sõbralik ka oponentide suhtes.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Muutunud on sinu suhtumine inimesse, kellega suhtlemine on sinu jaoks väga oluline. Mingi tema hiljutine sõna või tegu sundis sind olukorda ümber hindama.

