Täna esietendus Viinistu katlamajas suvelavastus "Kostja ja hiiglane", mille käsikirja kirjutas Mart Kivastik ja lavastas vene lavastaja Aleksandr Ogarev.

Suveetendus räägib Eesti ajaloo ühest müstilisemast tegelasest Konstantin Pätsust. Etenduse loojad lubavad, et see ei ole tõde meie viimasest riigivanemast, vaid üks kujutlus ja visand mehest, kes lõi Eesti Vabariigi ja kelle pilgu all libises Eesti pikaks ajaks Nõukogude okupatsiooni alla.

Osades on Peeter Tammearu, Elina Reinold, Sulev Teppart, Raimo Pass ja Markus Luik.