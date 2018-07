Endine kaitseminister Margus Tsahkna ütles, et Moskva ideoloogia levikut võib näha mitmete tuttavate nimede-nägude taga. "Kas Martin Helme on Moskva mõjuagent või kasulik idioot? Tema väljaütlemised Uutes Uudistes oma valijaskonnale teenivad selgelt pigem Putini kui meie julgeoleku huve," märkis Tsahkna Eesti Päevalehes avaldatud arvamusloos. Tsahkna meenutas, kuidas Helme kiitis 17. juuli saates, et Trump lõpetas lääneriikide ühtsuse ja see olevat Helme sõnul hea, sest see lõpetas ka globaliseerumise.

"Kes natukene mõtleb, saab aru, kellele see kasulik on," nentis Tsahkna.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes. EKRE ridadesse kuuluv riigikogu liige Jaak Madison võttis Helme kaitseks sõna sotsiaalmeedias. "Margus Tsahkna nimetab Martin Helmet Delfi vahendusel kasulikuks idioodiks, kelle väljaütlemised olevat kasuks Venemaale. No jah, mis sa kostad. Vana plaat jälle keerlemas. Kahjuks unustab Tsahkna tahtlikult ära ikka teod, mis on olnud kasulikud Kremlile. Ta unustab fakti, et tema kaasabil aidati võimule Ühtse Venemaa lepinguline koostööpartner ehk Keskerakond, sellega ka aidati püünele mitmed venemeelsed," rõhutas Madison Facebookis. "Ta ei räägi faktist, et tema kaasabil on mitu aastakümmet ignoreeritud asjaolu, et meie välispiiril on kaos. Me ei tea, kes ja miks tuleb üle meie piiri. See kaos pole kasulik Kremlile?" imestas ta.