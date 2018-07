Sulgedest juuksepikendused on überšefid ja lillelapse festivali-look endiselt popp. Lisaks värvilistele kulinatele on moes ka juuksepikenduste asemel salkudesse kinnitatavad ehtsad faasani suled. Hipiliku Kuu Ruumi brändi looja Elina Naan õpetab, kuidas ja milliste sulgedega seda teha.

Sweet Spot, Intsikurmu ja Viru Folk on ukse ees ning on viimane aeg end sulgede ja kulinatega ehtida.

Elina Naan on Kuu Ruumi nimelist brändi vaikselt üles ehitanud paar aastat. Ta korraldab TeeRännakuid, annab Yin-jooga tunde ning korraldab erinevaid enesearengu retriite ning naistelaagreid. Kuu Ruum on välja kasvanud teetraditsioonist ning ammutab inspiratsiooni loodusest. Kuu Ruumi kodulehelt võid leida lisaks ka maagilisi käsitööna valminud custom-design ehteid ja isegi seina-altareid.

Sulgi on Elina huvilistele juustesse paigaldanud mitmeid aastaid. Tema sõnul on see justkui osaks identiteedist. Maailmas on boheemlaslikud juuksekaunistused väga populaarsed ja kvaliteet kõigub seinast seina. Elina palub kindlasti üle kontrollida, kas suled on pärit cruelty-free farmist ning soovitab hea tulemuse saamiseks alati professionaalide poole pöörduda.