Eesti mereväelased lõhkasid täna Katariina kai lähistel mereväe miinituukrite poolt leitud ning identifitseeritud Teise maailmasõja-aegse meremiini.

„Tänane lõhkamine on veelkordne näide, et miinitõrjetegevus merel on jätkuvalt tähtis,“ ütles mereväe laevastiku ülem kaptenleitnant Peeter Ivask. „Samuti peame oluliseks, et ametkondade vahel säiliks järjepidev koostöö. Selle läbi anname ühise panuse, et veealused lõhkamistööd häiriksid võimalikult vähe elanikkonda, mereliiklust ning merekeskkonda.“

Tallinna lahest avastatud Saksa päritolu Teise maailmasõja-aegne TMB-II põhjamiin oli 230 sentimeetri pikkune ning loodud aktiveeruma kindla aluse magnetilise või akustilise signatuuri peale. Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks veesati TMB põhjamiine kuni 20 meetri sügavusse merepõhja. Enamus lõhkekeha 740 kilogrammisest kogukaalust moodustas lõhkeaine.

Veealuste lõhkamistööde läbiviimisel teeb merevägi pidevat koostööd veeteede ametiga, keskkonnaametiga ning politsei- ja piirivalveametiga, et minimeerida demineerimistööde eripäradega kaasnevaid ohte.

Eesti mereväe peamine tegevusvaldkond on miinitõrje merel ning mereolukorrateadlikkuse tagamine. Alates Eesti mereväe taasloomisest 1993. aastal on riigi veealadelt leitud ja kahjutuks tehtud üle 1250 lõhkekeha, milleks on peamiselt osutunud maailmasõdade vältel veesatud meremiinid, torpeedod ja lennukipommid.