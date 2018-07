Terminaatori laulja Jaagup Kreem avaldab, et rokkareid on väheseks jäänud. “Juurde on küll tulnud palju alternatiivrokki viljelevaid bände, aga kunagised mässajad on taltunud, kes on vegan ja kes teeb sporti. Sellest on kahju,” tunnistab ta Raadio 2 hommikuprogrammis.

Kreem ei nõustu väitega, et rokil pole tulevikku. “Juba 1960ndatel räägiti, et rokk sureb välja, aga miskipärast toob Termikas siiamaani saalid rahvast täis,” räägib Jaagup. Terminaator töötab sealjuures uue albumi kallal ning sel aastal avaldatakse singel “Loomade farm”, mis on pühendatud Eestile juubeliaastaks.

Kuigi 1990ndatel oli Eesti muusikamaailm üks suur päkapikudisko, suutis Terminaator jääda oma liistude juurde ning teha head rokkmuusikat. “Me tegime oma asja ja ei jooksnud moevooludega kaasa,” sõnab Kreem. “Ka tänapäeval mõned bändid, kes alustasid rokiga, on läinud tantsulisemaks ja peavad vallutama kõik raadiojaamad. Me ei ole kunagi nii mõelnud.”

Eelmisel nädalal esines Tallinna lauluväljakul 60 000 inimese ees legendaarne rokkbänd Guns N' Roses. Ka Jaagup Kreem oli suurel üritusel kohal, kuid oli veidi pettunud. "Eelmisel aastal nägin neid esinemas Poolas ja seal oli natukene võib-olla asi värskem. Ma nägin teda siis esimest korda ja mulle läks see väga korda," meenutab Kreem. "Ainuke asi, mis tegi mind natukene nukraks, et kui sind on tulnud vaatama 60 000 inimest, ei võta tükki küljest ära, kui sa ütled: "Aitäh, et tulite" või ütle "Tere" või "Head aega". Axl Rose oli kergelt väsinud, aga ütleme, et kaks aastat tuuril olla pole mingisugune kukepea, vaid suhteliselt karm," ütleb Kreem.