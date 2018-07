Uurimegi kuningannalt, millised on Setomaa rituaalid, kas seal harrastatakse ka nõiakunsti, miks setod hirmsasi pidutseda – laulda ja tantsida armastavad, millal nad siis tööd teevad ja mis imenipiga nad kõigest hoolimata nii rikkad ja rõõmsameelsed on.

Ülemsootska Piret Torm-Kriis räägib saates seto keeles ja on loomulikult kenasti rahvariietes. Ja juba 4. augustil on Seto kuningriigi päev, mis on muuseas ainus päev aastas, kui saab legaalselt handsat müüa.

Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega "Puuduta mind!", kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi 36. saate külaliseks on Seto ülemsootska Piret Torm-Kriis ehk Tormi Piret ehk Paaba-Palaga (54).

Piret Torm-Kriis ehk Paaba-Palaga on lisaks veel ka tantsija ja tantsutreener ning Eesti swingtantsulLiidu juhatuse liige. Tegus naine on nelja lapse ema.

Piret Torm-Kriis on 14. Setomaa ülembsootska ja viies naine selles ametis. Ülembsootskaks kandideerisid möödunud aastal ka Vaino Linnus ja Raivo Ristimägi. Setomaa ülembsootska on seto jumala Peko asemik maapeal, setode vaimne juht. Eelmine Setomaa ülembsootska oli Aarne Leima. Setomaa ülembsootskat valitakse kord aastas Seto Kuningriigi päeval.

Ta on tantsutrupi Modus asutaja ning kunstiline juht ja peatreener alates 1984. aastast, tema tantsutunnid toimuvad Värskas ja Tallinnas. Ise on naine pärit Petserimaalt, aga elab Tallinnas. 5. augustil, 2017 toimunud Setu kuningriigi päevadel valiti ta ülembsootskaks.

Seto ülemsootska peab vastama kolmele kriteeriumile: olema setu, kandma setu rahvariideid ning kõnelema setu keelt.

Ülembsootska amet pole vaid lillepidu

Ilmselgelt ei ole ülemsootska mugavusametipost, kus saaks hõlbuelu ja võimu nautida. Igal aastal valitakse ju maapealne kuninga asemik uuesti, kuigi sama ülemsootska võib ametis olla mitu aastat järjest.

Seto kuningriik on üks neljast märksõnast, mis setu leelo, rahvariiete ning õigeusu ja rahvakalendri kõrval eestlastele Setomaaga seondub. „Need on mitusada aastat vanad, kuningriik ainult 24. Ühe inimpõlvega oleme tekitanud vägeva asja,“ tunneb Seto kuninganna saavutatu üle uhkust. „Põhjus, miks see on nii hästi käima läinud, on see, et kirik, poliitikud, president, naaberriigid ja korporatsioonid mängivad meiega mängu kaasa.“

"Mida iganes me Seto kuningriigi raames ette võtame – kõik peab teenima seto kultuuri säilimise huve. „Eesmärk on, et seto tunneks end Setomaal hästi,“ ütleb sootska.

XXV kuningriigi päiv toimub 4. augustil 2018 Lüübnitsas

Seto kuningriigi päiv toimub tavapärases hiilguses ja välja kujunenud rütmi järgi: hommikul kell 10 minnakse kirikusse, peale mida lauldakse seto hümni, rahvas valib meistrid ja uue sootska, võistlevad sõnolised ja karguse tantsijad, tehakse seto toitu ja käsitööd, saab näha seto sõjaväge. Õhtul on külalised oodatud kirmaskile ehk seto peole pillimängu, leelo ja tantsuga.

Meeleolukat intervjuud Seto kuningannaga vaata neljapäeval kell 18 Õhtulehe Facebookis ja veebis!