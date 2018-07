Kõik Curly Stringsi neli liiget tähistavad tänavu 30. sünnipäeva. Sellel puhul palus Õhtuleht bändiliikmetel jagada lõbusaid lugusid igast kolmest elukümnendist. Miks läks luhta Jaani esimene armastus? Millise tuntud muusiku võttis lasteaias oma tiiva alla Eeva? Kuidas sattus Villu punkkontserdil esinedes kaklusse? Mille piinlikuga sai Taavet hakkama Pariisis restoranis? Sellistelt juhtumitelt saladuskatet kergitamegi.

0–10 aastat

„Mulle väga meeldisid telekamängud. Tegelikult siiamaani meeldivad!“ tunnistab Curly Stringsi mandoliinimängija ja Eeva Talsi abikaasa Villu Talsi. „Headel peretuttavatel oli Sega Mega Drive konsool ja mulle meeldis eriti kaklusmäng „Eternal Champions“,“ meenutab Villu. Ta tunnistab, et käis neil tihtipeale ainult selle mängu pärast külas. „Ükskord olin jällegi rattaga kohale tulnud – nad elasid mõned kilomeetrid linnast eemal Küttejõu külas –, kuid kedagi polnud kodus. Uks oli lukus, kuid ma teadsin, et nende katlaruumis on niisugune luuk, kust ma ilusti sisse mahtusin, see oli neil enamasti lahti ning sealt ma siis sisse saingi,“ räägib ta kavalalt. „Kui pererahvas töölt koju jõudis, leidsid nad üllatuseks, et keegi mängib juba üleval toas telekamängu!“