Cruise käis hiljuti “The Graham Norton” jutusaates, kus tunnistas, et tegelikkuses on tema jalg veel siiani paranemata, kuid kuna film on vaja valmis saada, käivad võtted edasi.

Eelmise aasta augustis murdis Tom Cruise “Võimatu missioon 6” võtetel pahkluu, nüüd on avalikusse ette jõudnud ka judinaid tekitavad kaadrid sellest hetkest, kui see juhtus.

"Ma teadsin kohe, et pahkluu on murdund ja ma tõesti ei tahtnud seda võtet rohkem teha, mistõttu jätkasin ma stseeni filmimisega. Pärast seda ütlesin ma, et see võte on purgis, viige mind nüüd haiglasse," meenutas mees juhtunut.