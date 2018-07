Jalad ja käed ei külmeta. Kuidagi teistmoodi on olla. Veidi harjumatu isegi. Milles asi? Kas tõesti on siinamail nüüd soe? Eestis? Jah, Eestis. Päriselt ka. Soe on.

Harjumatu kuumus on peale higinäärmete ka eestlaste vingumistšakrad lahti ajanud.. Liiga palav on bussis, kodus ja tööl. Sõpradel külas olla on täiesti võimatu, sest ajab higistama ja üleüldse kogu eksistents täielik jama. Ülemus, vana sunnik, käsib tööle tulla, selle asemel, et kuumapühad välja kuulutada. Tüdruksõber võiks üldse olla jääst tehtud, et tema kõrval oleks mõnus magada.

Julgesti võib väita, et 365 päevast kahesajaviiekümnel on ilm Eestis täielik saast. Jah, on aastaid, kui on parem, ent üldiselt on ilusaid päevi ikka vähem. Seetõttu ei tasu praegu vinguda. Küll läheb uuesti külmaks, hakkab sadama ja tuul tõuseb. Ses suhtes, et põllumeestel ei tohiks iseenesest vahet olla. Nii palju kui mina aru saan, siis on ilm igal juhul viljakasvatamiseks ebasobiv ja tuleb järjekordselt hinda tõsta.