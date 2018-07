Reede hilisõhtul näeb ligi kahe tunni jooksul muljetavaldavat kuuvarjutust, mis maalib selle taevakeha veripunaseks. Maailmalõpukuulutajate arvates tähendab see hirmutav pilt vähemasti ajastu lõppu kui mitte täielikku apokalüpsist.

Tund ja 43 minutit pikk kuuvarjutus on käesoleva sajandi pikim. Eestis on see nähtav reedel kella poole 11st õhtul kuni (juba laupäeval) kella 00.13ni.

Verekuu ehk punase kuu efekti loob see, et Maa kaaslase pinnale otsene päikesevalgus varjutuse ajal ei ulatu – selle asemel peegeldub Kuult sinna Maa atmosfääri kaudu moondatud kujul jõudev valgus. Et meid ümbritsev õhk kaldub lühikese sagedusega valgust (nt rohelist ja sinist värvi) hajutama, jõuabki Kuuni pigem valguse punane ja mõnevõrra hirmutavat vaatepilti tekitav osa.

Maailmalõpu teooria seoses verekuuga on tõlgendus piibli apostel Joeli raamatust, mis ütleb: „Enne suurt ja hirmutavat Jumala saabumise päeva muutub Päike pimeduseks ja Kuu vereks.“

Võimatu pole seegi, et viimsepäevakuulutajad lähtuvad oma ennustustes Marsi lähedusest. See sõjajumala järgi nime saanud ja ka punaseks planeediks nimetatud taevakeha on varjutuse ajal Kuule väga lähedal ja asub neli päeva peale kuuvarjutust Maale lähimal alates 2003. aastast, kirjutab space.com.