Täna pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Pärnumaal Raeküla rannaniidul on laps triivinud madratsil kaldast liialt kaugele ega saa omal jõul tagasi.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits ütles Õhtulehele, et päästjad said kell 15.56 teate, mille kohaselt laps läks madratsiga merele. "Tugeva tuule tõttu triivis laps aga kaldast sajakonna meetri kaugusele ega saanud enam kaldale," selgitas Moorits.

"Hätta sattunud lapsele läks appi tema vanaisa ja sai ta ilusti kätte ning tõi kaldale. Laps abi ei vajanud," lisas ta.

"Tegemist oli tõeliselt õnneliku õnnetusega. Selleks, et suvised veekogude äärsed koosviibimised ja jahutavad suplused jääksid ainult positiivselt meelde, hoia end ja oma lähedasi õnnetustest eemal. Ära jäta lapsi kunagi veekogu ääres järelevalveta, sest õnnetused juhtuvad ootamatult ja kiirelt," toonitab Moorits.

"Vajalik on täiskasvanu järelevalve ka täispuhutavate ujumise abivahendite kasutamisel – need võivad lapse rannast eemale kanda või ootamatult õhust tühjaks minna. Niisamuti sõpradega veekogu ääres viibides palun meeles pidada, et kui tarbitakse ka alkoholi, siis inimesed ei pruugi oma võimeid adekvaatselt hinnata. Ära lase purjus sõpra vette ning hoia lähedastel silma peal!"