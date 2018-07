Kaks nädalat tagasi Tartu lähedal maanteel kiirabiautos sünnitanud naisest ja tema vastsündinud lapsest sotsiaalmeedias foto avaldanud kiirabitöötaja sai asutuse juhi käest noomida, kuid käskkirja talle ei vormistatud.

Küsimusele, kas töötaja sai ametliku karistuse, vastas Kõrgvee: "Seda räägite teie. Mina pole muud midagi öelnud, kui et töötaja sai noomida."

Kõrgvee sõnul on töötajale öeldud, et patsientide piltide avaldamine sotsiaalmeedias on sobimatu.

Kõrgvee lisas, et ametlikku käskkirja selles osas ta ei vormistanud.

