Õhtuleht kirjutas mõne päeva eest, kuidas mürgine MMS ehk naatriumkloriti vesilahus kogub menu loomaomanikegi seas. „Esimesed päevad MMSi võtmisest oksendas veel päris mitu korda, aga lugesin, et see pidi ok olema,” kirjutas toona sotsiaalmeedias keegi oma koerale mürki jootnud inimene. „Mida rohkem oksendas, seda rõõmsamaks koer muutus. Toit püsib sees!” kirjutas naine, kes otsustas aine abil oma lemmiku arvatavat kasvajat ravida.

„Kindlasti võib meie poole pöörduda,” ütleb Eestimaa loomakaitse liidu juhatuse liige Kaija Paalberg. „Tõestatud on, et MMS on ohtlik nii inimetele kui loomadele,” räägib Paalberg ja tõdeb, et on ka ise näinud Facebooki-gruppides ringlevat infot, kus inimesed jagavad aine kohta kogemusi ja kommentaare.

Eesti loomakaitsjad teavad, et mõned peremehed ja -naised pakuvad oma lemmikutele mürgist ainet MMSi. Loomakaitset tuleks toimuvast küll teavitada, aga ilma omaniku ülestunnistuseta on keeruline midagi tõendada.

Kui on teada, et naabrinaine söödab loomale sisse mürgist ainet, on esimene samm ühenduse võtmine loomakaitsjatega. „Esmalt proovime kindlasti omanikuga rääkida. Kui sellest kasu ei ole, on liidul olemas juristid, kes selliste pöördumistega tegelevad,” räägib Paalberg. Kindlasti antakse toimunust tema sõnul teada veterinaar- ja toiduametile.

Naine ütleb, et loomakaitsjatel endil on päris õõvastav pealt vaadata, kuidas inimesed söödavad mürki oma loomadele, rääkimata lastest ja teistest inimestest. „Tundub jah, et inimesed on natuke... ütleme loomade ravi normaaltavadest välja läinud,” lausub Paalberg.

Hetkel ei tea liit veel ühtegi kinnitatud andmetega MMSi kasutamist loomadel, kaitsjateni on jõudnud paar vihjet läbi Facebooki. „Jõudumööda me sellega tegeleme,” ütleb juhatuse liige. Juhtumi tõestamiseks on aga vaja, et omanik ise ütleks välja: jah, ta andis oma lemmikule mürgist ainet. Sääraseid juhuseid pole veel olnud.

„Üks asi on see, mis nad jutustavad Facebookis. Teine siis, kui räägid inimesega otse, et ta julgeks tunnistada,” ütleb Paalberg.

Naise sõnul ongi konkreetsete järeldusteni jõudmine raske ettevõtmine. „Üsna keeruline on selgeks teha, kas ka tegelikkuses on midagi juhtunud,” räägib ta. Kui tõestus puudub, ei ole midagi teha. Kui omanik kinnitab süütust, on raske leida tõestust.

Olemas on küll vastavad analüüsid, kuid nendegi jaoks peab peremees või -naine andma oma nõusoleku. „Natuke surnud ring selles mõttes, et omaniku luba on vaja,” nendib Paalberg.

Tema ise paneb loomaomanikele südamele: looma tervislikku seisundit hindab ning ravi määrab arst. „Kindlasti ei tasu kasutada selliseid vahendeid, mis võivad loomale fataalselt lõppeda,” ütleb loomakaitsja.