Rootsis Göteborgis elav Natasha Crown (26) soovib, et tema tagumik oleks maailmas suurim, vahendab 20 Minuten.

Natasha Crown on viimase kuue aasta jooksul teinud tagumiku suurendamiseks kolm iluoperatsiooni. Selleks on ilukirurgid kasutanud naise enda keharasva. 133 kilogrammi kaaluva Crowni tagumiku ümbermõõt on praegu 180 sentimeetrit. Ilukirurgide sõnul peab ta kaalus vähemalt 25 kilo juurde võtma, et teha järgmine operatsioon tagumiku suurendamiseks.

Natasha Crown (26). (Facebook)

Kaalu tõstmiseks peab 155 sentimeetri pikkune Crown praegu nn dieeti, mis põhineb pitsal, pastal ja kuue kilogrammi Nutella kreemi söömisel kuus.

Crowni Instagrami kontot jälgib ligi 90 000 andunud fänni, keda naise suur eesmärk vaimustab. Fännide arvates on Crowni tagumik juba praegugi uskumatult kena.