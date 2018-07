Aly E. lahkus Egiptusest juba 14aastasena ning tuli Itaalia ja Prantsusmaa kaudu Saksamaale. Ta töötas enne vahistamist Berliinis kokana. Aly E. on abielus ja poja isa.

Aly E. ütles, et ta ei teadnud, et käitus valesti. „Egiptuses tuleb selliseid tegusid sagedasti ette ja nende eest ei karistata. Ma ei tunne Saksa seadusi ja keegi ei öelnud mulle, et teen midagi valesti,“ õigustas ta end. Tegelikult võeti Egituses juba 2014. aastal vastu seadus, mis lubab seksuaalse ahistamise ja vägistamise eest karistada kuni eluaegse vangistusega.