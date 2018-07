Petukõnede esimene laine jõudis Eestini pühapäeva õhtul, kui peamiselt tehti kõnesid Samoast. Eile kinnitas Elisa, et kõned tulevad ka teistelt Vaikse ookeani saareriikidelt. Täna on nimekirja lisanenud ka Vanuatu.

"Numbrid, kust on tehtud uusi kõnesid, on blokeeritud, kuid palume klientidel, kes saavad mõnest eksootilisest riigist pärit numbrilt vastamata kõne, meid sellest teavitada. Kui tegu on numbriga, mille pealt tehakse pidevalt operaatori võrku n-ö spämmikõnesid, saab operaator selle blokeerida."

"Soovitame tundmatutelt välismaa numbritelt tulnud vastamata kõnesid ignoreerida. Tasub meelde jätta, et kalliks läheb kõne vaid sel juhul, kui inimene otsustab tagasi helistada. Vastamata kõne kliendile kulu ei tekita, samuti ei teki kulu siis, kui inimene Eestis olles kõnele vastab – sellisel juhul maksab kõne eest helistaja. Seda kelmid ei taha ja seetõttu tehakse just vastamata kõned," lausus Meister.

Ka Elisa ja Tele2 kliendid on kõnesid saanud Vanuatult.

"Kahtlased kõned Okeaania saareriikidest on viimastel päevadel sagenenud," Jälgime selliseid kõnesid eritähelepanuga ning sulgeme kahtlased numbrid vastavalt vajadusele. Palume inimestel olla tähelepanelikud ning mitte vastata võõrastele numbritele. Kui on teada, et selles piirkonnas ei ole ühtegi reisivat tuttavat, siis kõnele vastata või tagasi helistada ei tasu.

"Elisa kliendid on andnud teada kõnedest välisriikide numbritelt, seda eelkõige Vanuatult, mille suunakood on +678. Enne tundmatule numbrile tagasi helistamist soovitame tutvuda rahvusvahelise kõne hinnakirjaga, misjärel otsustada, kas see kõne teha või mitte," ütles Elisa suhtekorralduse spetsialist Marge Sillaots.

"Kinnitame, et tegeleme antud kahtlaste telefoninumbrite blokeerimisega. Kindlasti võivad kliendid anda samuti teada tundmatutelt välisriikide numbritelt tulnud kõnedest. Elisa ei spekuleeri viimastel päevadel tehtud kõnede algataja rahvuse või riigiga. Saame vaid kinnitada, et kõned laekusid meie võrku," kinnitas Sillaots.

"Jälgime selliseid kõnesid eritähelepanuga ning sulgeme kahtlased numbrid vastavalt vajadusele."

„Kui kõnet välismaalt oodata ei ole, siis ei maksa vastata tundmatult numbrilt tulnud vastamata kõnele, eriti kui helistaja on nimme lasknud telefonil vaid mõni hetk kutsuda," soovitas PPA pressiesindaja Maria Gonjak.

„Aastaid on üks levinuimaid petuskeeme olnud vastamata kõnede tegemine välismaa numbritelt, millele tagasi helistades võetakse helistajalt mitmekordset tariifi."