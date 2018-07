R. Kelly võtab küll omaks, et on teinud mõningaid vigu, kuid eitab tuliselt kõige karmimaid süüdistusi. "Olete vihased, sest mul on mitu sõbratari," tulistab ta.

Laulja möönab nooremate naiste eelistamist, "aga miks nad seda pedofiiliaks nimetavad, see on ju hullumeelsus?". Kuid seda, et ta peab väidetavalt seksorjade seksi, mille liikmed on ajupestud ja kuritarvitatud, eitab R. Kelly kategooriliselt.

"Räägitakse, et ma kuritarvitan neid naisi, no mida värki, täielik absurd!" kuulutab ta. "Nad on ajupestud või? Röövitud või? Neile ei anta süüa või? No mida, see kõlab napakalt."