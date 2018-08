Peakokk Mihkel Kalbus on Teletorni jõudnud pärast pikaaegset töötamist restoranis Farm. Eesti maitsed on Mihklile südamelähedased olnud pikka aega ning läbi MTÜ Eesti maitsete Saatkond on Mihkel restoranidega kokku viinud Eesti väiketootjaid. Kohalik, väga värske tooraine, Eesti köögi lihtsus, aga ka tarkus ja kaasaegsed trendid on märksõnad, millest peakokk Teletornis lähtub. Peakoka üheks suureks hobiks on kokteilid – sügismenüüs saab seda juba oma silmaga näha, mida suve jooksul kokku keedetud siirupitest ja droogidest välja võluma hakatakse.

Restoran on peresõbralik, kuid see ei väljendu sugugi lastetoa ja mänguasjade olemasolus. Nimelt on restoranis tervislik menüü lastele ning loomulikult pööratakse suurt tähelepanu pisikeste külaliste erisoovidele (samamoodi nagu täiskasvanute omadele). Ka laps peab saama toreda elamuse toidust ja teenindusest, et tekiks harjumus restoranis käia ja seal end sobivalt ülal pidada. Perel on Teletorni restoranis tegelikult hoopis laiem tähendus – restorani peavad kaks õde, kellel kummalgi omal kolm last ja igapäevatöösse on kaasatud kogu see suur perekond. Niisiis on igas mõttes tegemist pererestoraniga.