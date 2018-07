USA koomik Roseanne Barr ei usu, et tema sarjale "Roseanne" tõmmati vesi peale, kuna ta võrdles endist president Obama nõunikku Valerie Jarrettit ahviga. Barr on veendunud: põhjus on selles, et ta hääletas Donald Trumpi poolt.

Telekanal ABC otsustas hiljuti ülimenukalt uute osadega eetrisse jõudnud töölisklassikomöödiale "Roseanne'ile" lõpu teha, kuna Barr võrdles oma Twitteri säutsus tõmmunahalist Jarrettit ahviga.

Peale skandaali puhkemist väitis Barr, et oli unerohu mõju all segast peksnud, ning anus ABC juhti Ben Sherwoodi, et sari alles jäetaks.