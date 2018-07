Mila Kunis pihib, et tegi 20. eluaastates vigu, mis kahjustasid tema suhet Macaulay Culkiniga.

Endised lapstähed olid tükk aega armusuhtes - nad hakkasid käima 2002. aastal ning läksid lahku kaheksa aastat hiljem.

Nüüdsel ajal koos Ashton Kutcheriga õnnelikku pereelu elav Mila (34) rääkis Dax Shepardi podcast'is "Armchair Expert", et Macaulayst (37) lahkuminek oli kohutav. "Lihtsalt kohutav. Ma keerasin kõik p****e."

"Olin 20. eluaastates täielik tõbras ja ma tunnistan seda ausalt. Kulus tükk aega, enne kui ma sellest avameelselt rääkisin ja tunnistasin: "Jah, teate, mis, ma olin värdjas." Nüüd olen sellega leppinud."

Kunise sõnul oli täiesti fucked up ehk haiglane nii see, mida ta tegi, kui ka see, kuidas ta seda tegi. Täpsemalt ta oma käitumist ei kirjeldanud. "Kui ma jälle vallaline olin, ütlesin endale: "Pean endas sotti saama." Pidin siiralt mõistma, miks ma seda kõike tegin, ja enda kui inimese tükid jälle kokku korjama."