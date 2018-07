Saates "Jututuba", mis jookseb nüüdsest telekanalist Entusiast TV, nägid vaatajad eile kurbnaljakat vaatepilti. Nimelt oli tervendaja Ervin Hurt mõnusalt välistuudio võrkkiiges saadet tegemas, kui talle kukkus õunapuu kaela!

Saatesse "Jututuba" saavad inimesed helistada ja kirjutada, et Eesti ekstrasensitiivid neile armu- ja tervisealast nõu saaksid anda. Kuna ilm on sel suvel eriti kuum, on ka "Jututuba" stuudiost välja kolinud.

Ervin tegi saadet välistuudiost, ehk võrkkiigest, mis kahe õunapuu vahele tõmmatud. Tervendaja tõdes, et seal on nii mõnus olla, et tahaks kohe külili visata.