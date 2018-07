Koit Toome suur lemmik superstaarihakatis Merilin Mälk vallutab pealinna!

"Deja Vu goes acoustic" peoõhtu; Merilin Mälk; Märt Abro

Kes ei mäletaks televaatajate südamed vallutanud "Eesti otsib superstaari" viimast hooaega, kus kohtunik Koit Toome südame vallutas noor artist Merilin Mälk. Superstaari tiitel lauljannale küll kahjuks ei pudenenud, küll aga on neiul peale seda üsna palju esinemisi erinevates lokaalides ja klubides. Nii astus noor lauljatar üles ka pealinna ühes populaarsemas klubis Lounge Deja Vu, kus ta andis koos Mart Abroga suviselt mõnusa kontserdi peoõhtul "Deja Vu goes acoustic".

"Deja Vu goes acoustic" on paljude hea muusika austajate südamed võitnud pidude sari, kus artistid Eestist ja kaugemalt külaliste õhtud suurepärase muusikaga täidavad. Repertuaar oli sel õhtul kokku pandud hästi tuntud hittidest üle kogu maailma ja külastajateni toodi need omanäoliste cover'itena.