"Kui käruga jalutan, mõtlen, mis saab, kui käru pääseb mu käest lahti või auto sõidab otsa või…" sõnab 16. veebruaril pisipoja Teodori emaks saanud Tanja Mihhailova-Saar, et pärast lapse sündi on ta rohkem muretsema hakanud.

"Peaga saan aru, et see on rumal! Mis võib juhtuda, mis võib juhtuda – lõpuks võib taevast ka meteoriit alla kukkuda! Aga süda ei anna rahu. Kui laps sündis, käisin vahepeal iga 10 minuti tagant kuulamas, kas ta ikka hingab," meenutab ta.

