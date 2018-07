E-riigi akadeemia välisekspert ja põline sotsiaaldemokraat Aare Lapõnin ütles Postimehele, et Eestile sobiks uueks säravaks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks veteranpoliitik Marju Lauristin, aga ka Tanel Talve.

„Ma arvan, et kui ma oleks 20 aastat noorem, siis tõesti võiks [ministriks hakata],“ muheleb Marju Lauristin kuuldes, et Lapõnin näeks heameelega just teda uue ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrina. „Ma saan aru, miks Aare seda ütleb. Me oleme temaga väga palju arutanud kõik neid e-riigi asju ja ma olen sellest tõesti väga huvitatud. Väga hea meelega tegeleksin sellega ka edasi nii akadeemilistes kui ka poliitilistes aruteludes, aga mina ei ole selles eas, et suudaksin üldse mõeldagi sellisest ametist.“

Lauristini sõnul arutab erakond uue ministri valimisel kõiki võimalusi, lõpliku valiku teeb erakonna juhatus. „See valdkond on Eesti jaoks ikkagi võtmevaldkond, mis on nii kiirelt arenev, et siin pole aega kaotada. Sinna tuleb leida inimene, kes valdkonda sisuliselt edasi viib.“

Sellega matab Lauristin ühtlasi maha mõtte, et ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks võiks saada keegi, keda on sotsidel vaja eesolevateks riigikogu valimisteks upitada. „See on ajakirjanike kujutlus, et poliitikud mõtlevad ainult sellele, missugune on homse päeva kasu,“ rääkis Lauristin, kelle sõnul on sotsiaaldemokraadid poliitikud, kes on orienteeritud eelkõige pikemale perspektiivile. „Kindlasti, kui leitakse inimene, keda ei tunta või kes on erakonna sees, aga pole tähelepanu orbiidil olnud. Ta volitatakse ministriametisse kindlasti sellepärast, et inimene on just selle koha jaoks praegu olemasolevatest võimalustest parim.“

Talve on mõtet enda Facebooki kontol tervitanud. „Marju on tõepoolest olnud europarlamendis digivaldkonna arendamise osas suurepärane eestvedaja, hea meelega jätkaksin järgmise aasta maist tema tööd seal Brüsselis,“ kirjutas Talve enda postituses. „Nn IT-ministri ametisse sobiks ka Aare ise suurepäraselt, lisaks sellele, et ta on loonud meie praeguse e-maksuameti, on tal väga lai silmaring ja kogemused. Ei tasu unustada, et peale IT on kõnealune minister ka ettevõtluse eest vastutav... Aga muidugi oleksin rõõmuga nõus ka ise minema lõpetama meie projekti „korralik Internet kõigile“, mida koos Andres Metsoja ja Erki Savisaarega ajanud oleme.“