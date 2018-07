Suvise "Ringvaate" saatejuht Anna Gavronski uuris Kersnalt, et kas mehel on siiski andmeid, Peeter I Kadriorgu nähes sõna "nihhuijaa" kasutas?

"No te vaadake, televaatajad, täna Anna kleiti, see on ju jõhker provokatsioon! Nad ei mäleta homme sinu saatest enam sõnagi, aga kõik mäletavad seda kleiti, mis sul seljas on! Ja see peabki niimoodi olema!" sõnas Kersna, mille peale "Pealtnägija" üks tugevamaid ajakirjanikke Anna Gavronski ilmselgelt ehmatas ja punastas.

Kersna aga selle kommentaariga ei piirdunud ning ründas ka teda kritiseerinud stsenaristi ja kultuuriajakirjanikku Gerda Kordemetsa ning poliitik Indrek Tarandit.

"Ma teadlikult saate alguses tegin selle provokatsiooni, et filtreerida välja kõik need ärajoonud eurosaadikud ja menopausis kultuuriajakirjanikud, et need inimesed, kes mind ei armasta, ei vaataks seda saadet. Miks nad peaksid vaatama? Mingu kastku kapsaid või tehku midagi muud kasulikku. Lõppude lõpuks ma saan aru, et mõnedel inimestel on elu tühi ja sisutu. Siis kui nad näevad, et oo, ma saan õigluse eest võidelda, siis nad kargavad küüntega kellelegi vaesekesele kallale."

Muuhulgas süüdistas Kersna Kordemetsa valetamises: "Gerda Kordemets, kes tõusis nüüd tagajalgadele ja Delfis ütles, et Kersna kasutas seda sõna ka mingites raadioreklaamides: elus üks kord on mul see sõna üle huuli tulnud, selles samas saates. Oma igapäeva elus ja keeles selliseid väljendeid ei kasuta. Ja seal raadios kindlasti ka mitte. Ma ei tea, kust ta seda võttis!" ütles Kersna.

Õhtuleht pöördus kommentaari saamiseks ka Kordemetsa enda poole, kuid naine ei soovinud Kersna solvanguid kommenteerida.

Kersna sõnul pealegi ei tähenda sõna "nihhuijaa" vene keeles midagi halba. "See on vene keeles sidesõna, mis eesti keeles tähendab umbes, no ma ei tea…võib-olla küll, aga võib-olla ka mitte," selgitas ta. "Peeter oli rahva mees, ta kindlasti mõtles ja kasutas selliseid väljendeid. See ei ole midagi hullu. Mis ma veel tahtsin esile kutsuda, on diskussiooni meie enda, eestlaste, sõna ja keelekasutus on viimasel ajal jõhkralt muutunud," analüüsis mees.

Muideks, igapäevaselt kasutab Kersna enda sõnul ainult väga süütuid roppsõnu nagu "kurat, raisk ning perse".

Vaata intervjuud täispikkuses videost!