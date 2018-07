Suvi on parim aeg uute asjade avastamiseks. Seega kui sa pole veel discgolfi proovinud, siis on selleks ülim aeg – põnev mäng toob sinu suvepäevadesse kerge sportlikkuse, head emotsioonid ja loomulikult võimaluse veeta lähedastega mõnusalt aega.

Pea kõik, kes discgolfi proovivad, satuvad mängust (kõige paremas mõttes) hasarti. Sellest annab kinnitust ka tõsiasi, et kuigi tegemist on Eestis võrdlemisi uue mänguga, on selle harrastajate arv ligikaudu 20 000.

Peaasjalikult tekitab hasarti võimalus astuda iseendale vastu, olla iga korraga parem ja saavutada üha enam. Loomulikult on mõnusaks boonuseks ka väike võistlusmoment sõpradega. Võib garanteerida, et õhtusel grillipeol on eelnenud discgolfi mängu kohta arutamist küll ja veel.

Discgolf on üks parimaid tervisespordi viise, sest seda saab mängida igas eas ja sõltumata füüsilisest ettevalmistusest. Kuna mängu on võrdlemisi kerge õppida, on see ideaalne ajaveetmisviis näiteks vanavanematega, sõprade seltskonnaga, kallimaga, aga ka pere kõige pisematega. Discgolfi saab mängida nii ajaveetmise vormis ja loodust nautides kui ka tõsise spordina ja võisteldes.

Discgolf on küll vähest füüsilist aktiivsust nõudev spordiala, kuid sellele vaatamata on terve keha kasutuses ning pärast pikka mängupäeva tunned, et oled treeninud.

Reeglite järgi peavad mängijad selles sportmängus võimalikult väheste visete arvuga spetsiaalse lendava taldriku viskama discgolfi korvi. Mängu võitjaks on see, kes väiksema visete arvuga läbib etteantud raja, mis tavaliselt koosneb 9 või 18 korvist. Mäng sarnaneb oma põhimõttelt tavalise palli-golfiga, selle vahega, et palli ja kepi asemel on ketas ja spetsiaalne kettidega korv. Ketas on sarnane frisby-kettale, mida lapsevanemad võib olla oma nooruspõlves lennutasid.

Võrreldes paljude muude spordialadega on discgolfi harrastamine väga soodne. Mänguväljakuid ehk discgolfi radu saab kasutada enamasti tasuta. Ainsana on vaja muretseda ketas. Nende hinnad pole kallid, kuid tootevalik võib esmapilgul silme eest kirjuks võtta. Üldiselt soovitatakse, et algajatel võiks olla kaks ketast – putter ehk lähimaa ja korvi viskamise ketas ning mõni ketas, mis on mõeldud kaugemateks viseteks. Spordipoodides on müügil ka spetsiaalselt alustavatele mängijatele mõeldud komplektid, kus on kolm ketast - kaug-, kesk- ja lühimaa ketas. Nendel, kes mängivad discgolfi juba tõsisemalt, on ka rohkem kettaid. Ketaste hulk kasvab koos mänguoskuse paranemisega.

Samuti pole vaja discgolfi mängimiseks mingit erilist riietust – igaüks valib selle oma mugavuse järgi.

Discgolfi harrastamiseks on üle Eesti 125 rada, sealjuures kõik eriilmelised. Ketast saab lennutada näiteks Pärnus, Raplas, Paides, Hiiumaal ja Lõuna-Eestis. Seega võib discgolfi mängimise siduda ühe mõnusa pereekskursiooniga. Kindlasti tasub aga algajal eelistada lihtsamaid radu, sest kui mängida mõnel võistlusrajal, võib tekkida tagurpidi efekt ja mänguisu sootuks kaduda. Kui oskuste arenedes muutuvad lihtsamad rajad aga igavateks, on paras aeg leida endale uued väljakutsed raskematel radadel. Infot radade kohta leiab SIIT.

Kui kardad, et suvi hakkab juba läbi saama ning discgolfi saab uuesti harrastada alles aasta pärast, siis tea, et seda on võimalik mängida 12 kuud aastas!

Tekkis huvi? Uuri discgolfi kohta lisaks veel SIIT!