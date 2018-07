Reedel ja laupäeval toimuval Tuletorni minifestivalil astuvad lavale Tanel Padar Blues Band, Gerli Padar & The Moon, Pääru Oja ning Indrek Kruusimaa, Stig Rästa, Valter Soosalu & Põhja Konn, Nele-Liis Vaiksoo koos Olav Ehala ning Lembit Saarsaluga, ansamblid Velikije Luki ja Regatt. Festivali meeleoluka sissejuhatuse teeb traditsiooniliselt Avinurme puhkpilliorkester.

„Tuletorni kontsertide muusikaline palett on lai – nautida saab poppi, rokki, džässi, bluusi ja folki tuntud tegijatelt. Kindel on see, et tantsida ja kaasa laulda saab igaüks,“ räägib festivali korraldaja Guido Kangur. „Soovitan kõigil, kel nädalavahetuse plaanid tegemata, tulla avastama kaunist Rannapungerja kanti ja Peipsi põhjarannikut ning nautida suurepärast muusikat.“

„Praeguste imeliste ja soojade suveilmadega tasub kohale tulla kaheks päevaks, et kogu festivalist osa saada – festivalialal on olemas telkimisvõimalus. Lisaks reede ja laupäeva õhtul toimuvatele kontsertidele saab laupäeva hommikul soovi korral minna kanuumatkale Rannapungerja jõele,“ sõnab Guido Kangur, kes on ise samast kandist pärit.

Matkale kogunemine toimub kell 10.00 Rannapungerjal Tuletorni Kontserdi sissepääsu juures. Transpordiga sõidetakse kanuumatka alguspunkti Jaruska silla juurde. Kanuumatka marsruut kulgeb Jaruska silla juurest Lemmaku külast Rannapungerjale. Kokku läbitakse 1,5-2 tunniga umbes 7,5 km.

Tuletorni Kontserdid Peipsi järve suubuva Rannapungerja jõe ääres toimuvad tänavu juba üheksandat suve järjest.