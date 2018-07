Täna hommikul said häirekeskus teate, et Tallinnas Männiku teel põleb laohoone, milles on tõenäoliselt sees kemikaalid ja autorehvid.

Häirekeskus sai teate kell 10.35. Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul oli kella 11 ajal põleng lokaliseeritud, kuid endiselt käisi sündmuskohal kustutustööd, mis lõppesid ennelõunat.