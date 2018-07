"Kõrguste poolest on teisigi selliseid tippe, võtame kasvõi Mount Everesti, mis on kõige kõrgem mägi, kuid Everest ei ole lihtsalt tehniliselt nii ohtlik. See ohtlikus seisnebki selles, et seal on hästi palju kalju- ja jääseina, pragusid-lõhesid, mida tuleb ületada. Ja kõike seda tuleb teha kõrgel, kus on ka hapnikupuudus, mis juba ise on organismi kurnanud ja väsitanud. See kõik kokku teebki mäe tippu jõudmise sedavõrd ohtlikuks," lisab Vahtre.

Alpinist Valdur Vahtre sõnul teeb K2 vallutamise eriliselt ohtlikuks see, et mägi on tehniliselt keerukas. "Kõrgmäe puhul pole võimalust mööda lauget nõlva üles minna," selgitab Vahtre.

"Kui sa lähed mööda nii-öelda lumenõlva, siis see võib olla ka järsk, kuid lumenõlval kasutavad alpinistid selliseid abivahendeid nagu kassid, mis on saabaste küljes ja need kinnituvad ja jäävad lumme ilusti kinni. Ehk lumenõlva peal tekib trepp, millest on tunduvalt lihtsalt üles minna, kui mööda seina. Kui me toome võrdluse meie enda kodumaalt, siis väga head näited on kõikvõimalikud pangad mere ääres. Kui me läheme sinna kuskilt kõrvalt, mööda murupinda, siis see võib olla ka suhteliselt järsk, aga samas on see ikkagi lauge ja saad sealt normaalselt üles ja alla liikuda. Kui pead minema otse mere poolt, kus sul ongi ees kaljusein, siis see on riskantne, sest sealt üles saada on väga tehniline ja ohtlik," selgitab Vahtre. "Ja kõik ongi selles nii-öelda kinni. Mõnel mäel on neid variante, kus saaks minna ka ohutumat teed mööda, aga K2 puhul seda varianti ei ole."

Kuidas mäe vallutamiseks valmistuda

Palju nõuab ühe säärase mäe tippu ronimine ettevalmistust? "Ega seal polegi eriti võimalik trenni teha. Kõik on ikkagi inimese eripäras ja füsioloogias kinni," leiab Vahtre. "Mõnel on kaasasündinud eeldused, talub näiteks paremini hapnikupuudust ja kindlasti, mida väiksem on lihasmass, mis kulutab hapnikku, seda kergem tal on. Kui me võtame ületreenitud kulturisti, siis temal on väga raske. Tal on lihasmass niivõrd suur ja ta kulutabki kõik jõu oma organismile ära," räägib ta.

"Ma olen erinevate inimestega käinud erinevatel tippudel ja igaüht tuleb võtta personaalselt. Kui on grupp, siis grupiga ongi selles mõttes raskem. Sa pead kõigiga arvestama. Seal on neid, kellel on võib-olla kergem minna ja on neid, kellel raskem, kuid sa pead nad suutma kuidagi ühte punti organiseerida. Ja on selliseid, et läheb ja suitsetab terve tee, teine aga pole elu sees ühtegi suitsu teinud ja tippu ei jõua, sest tal on hapnikupuudus."

Kas on võimalik ilma mingisuguse ettevalmistuseta mäe tippu minna? "Kindlasti, kui sul on kõrval natukenegi asjatundlik inimene, kes annab sulle nõu ja jälgib sind," ütleb Vahtre. "Kui inimesel ei ole teadmisi ja ta ikka läheb, siis võib-olla ta ei saagi aru, millal võib näiteks kopsuturse või ajuturse tulla. Või kasvõi seegi teadmine, et hästi palju peaks vedelikku tarbima. Selleks, et võimalikult lihtne oleks aklimatiseeruda," selgitab ta ning viitab, et mägedes on väga hea juua kolm-neli liitrit vett päevas.

"Aga minagi olen läinud mäkke selliste võhikutega, et kui baaslaagrisse kohale jõudsime, siis tuli välja, et ühel tüdrukul polnud isegi matkasaapaid kaasas. Kohapealt sai renditud," meenutab Vahtre. "Tema tuli küll oma kõpskingadega kohale, aga käis tipus ära."

Mis puudutab aga ilma eelneva kogemuseta K2 otsa ronimist, siis ütleb Vahtre, et see pole võimalik. "Kuna mägi on tehniline ja sul peab olema oskusi ja teadmisi," ütleb ta. "Füüsise poolest võivad sinna kõik minna, aga takistuseks saabki just nimelt see mäe ohtlikkus ja puuduvad teadmised. Sa pead ikkagi teadma, kuhu sa astud, mismoodi sa astud, mismoodi sa ennast julgestad. See kõik on tiimitöö ja seal ei käida üksinda. Ja seal praktiliselt ei olegi seda varianti, et lähed üksinda vallutama."