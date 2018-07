Aastate jooksul kokku ehitatud hoonete vahele on rajatud läbipääsud, kuid pool Babuljat asub ajaloolises eeslinnas, 18. sajandil ehitatud Pärnu maantee 2 majas ja teine osa kaitsva linnamüüri taga vanalinnas ehk 16. sajandist pärit Müürivahe 32 hoones. Ees- ja vanalinna eraldanud linnamüüri keskel troonib aga üks vanimaid säilinud kaitsetorne Tallinnas, aastatel 1345-1355 ehitatud uhke Hinke torn, mis on ajalooliste ürikute kohaselt saanud oma nime linnateenri ja tallipoisi Hinke järgi, kelle maja asus torni läheduses.

Kutsusin hommikusöögile restorani Babulja The Grill House hiljuti Missis Estonia 2018 tiitli võitnud lauljatari Ithaka Maria Harito. Babulja The Grill House-kohvik-kokteilibaar-terrass asub Tallinna vanalinna piiril, ajaloolises Hinke tornis ja kahes selle juurde kuuluvas hoones, kus aastasadade eest voolas linnamüüri ümbritsev vallikraav.

Meie mekkisime Ithaka Mariaga Babulja The Grill House restoranis uut suvist grillimenüüd ja nautisime sinna juurde imeliselt hästi sobivat roosat kihisevat.

Suus sulava böff a la tartari ja grillitud suvikõrvitsa valmistas meile Babulja peakokk Robert Piho.

Babulja Grillhouse peakokk Robert Piho

Magustoiduks nautisime bravuuriakt Pavlova kooki.

Kuidas hommikusöögi valmistamine käis, seda vaata täpsemalt videost.

Missis Estonia 2018 finaalist võttis tänavu osa ka 39-aastane Ithaka-Maria Harito (endine Rahula), keda üldsus tunneb suurepärase muusikakirjutaja ja lauljana.

Ithaka Maria on vahepeal olnud mõnda aega suurema publiku eest varjul, sest tema perre sündis vahepeal veel kaks last. Hetkel on siis kaunis naine 16-aastase ja nelja-aastase tütre ning kolme-aastase poja ema.

Kui uurisime, miks ta otsustas missiste valimistel osaleda, siis vastas Ithaka Maria, et soovis oma ellu mingit kardinaalset muutust ja teisalt tõestada iseendale, et see väike tüdruk on tema hingesopis ikka veel alles, kes kunagi tahtis end printsessina tunda.

Ithaka-Maria on suurepärane näide sellest, et iga lapse saamisega kasvab naine hingeliselt mäekõrguse võrra suuremaks, targemaks ja ilusamaks.