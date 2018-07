SA Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu valis järgmiseks viieks aastaks kliinikumi uueks juhiks Priit Eelmäe, kes praegu töötab Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse SA juhatuse esimehena.

Kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas ütles, et Eelmäe veenis nõukogu kõige enam, kuidas vastata kliinikumi ees seisvatele uutele väljakutsetele. "Priit Eelmäel on terviklik vaade, kuidas Tartu Ülikooli kliinikumi kui Eesti meditsiini lipulaeva edasi arendada ning kogemus Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse välja arendamisel," ütles Urmas Klaas.

Priit Eelmäe on lõpetanud Tartu 5. keskkooli ja Tartu Ülikooli 1994. aastal liikumis- ja sporditeaduste erialal ning kaitsnud 1997. aastal samas teadusmagistri kraadi füsioteraapia valdkonnas. Eelmäe on töötanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna õppeprodekaani, Tartu Ülikooli füsioteraapia- ja terviseedenduse õppetooli lektori ning juhatajana, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Terviseedenduse - ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse taastusravi valdkonna juhina. 2008. aastast on Eelmäe SA Haapsalu Rehabilitatsioonikeskus juhatuse esimees ning arendanud välja Eesti meditsiinis olulise valdkonna. Eelmäe on olnud Eesti Haiglate Liidu liige ning Eesti Füsioterapeutide Liidu president.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimees Urmas Klaas avaldas nõukogu nimel tänu ja lugupidamist senisele kliinikumi juhatusele esimehele Urmas Siigurile. "Doktor Siigur on teinud 16 aasta vältel väljapaistvalt head tööd kliinikumi juhtimisel ja arendamisel maailmatasemel ülikoolihaiglaks."