Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees ja endine maaeluminister Urmas Kruuse teeb valitsusele ettepaneku põllumajandussektoris seoses järjest süvenevate põuakahjudega kuulutada välja erakorraline olukord. Peaministrile ja siseministrile saadetavas kirjas teeb Kruuse ettepaneku algatada vajadusel hädaolukorraseaduse muutmine.

"Põllumajandustootjad on seoses põuaga sattunud terava löögi alla. Tegemist on vääramatu jõuga, mida Eesti põllumehed ei saanud ette näha ja välja tuleb kuulutada erakorraline olukord põllumajandussektoris," ütles Kruuse. "Kui maaeluminister ütleb, et põllumeest ei saa erakorraliselt aidata vaid seetõttu, et hädaolukorraseadus seda ette ei näe, tuleb muuta seadust," lisas Kruuse.

Kruuse saatis selguse loomiseks põllumeeste abistamise osas hädaolukorraseaduse raames järelepärimise peaministrile ja siseministrile. "Kriisi ennetamiseks peab riik sekkuma ja kuulutama põllumajandussektoris välja erakorralise olukorra. Lätis ja Leedus on riik taolisele kriitilisele olukorrale reageerinud kiiresti ja adekvaatselt," rääkis Kruuse.

Kruuse sõnul võib riigi praegune passiivsus kriisi ennetamisel panna sügisel löögi alla sajad väikese ja keskmise suurusega talud ning põllumajandusettevõtted. "Lootmine vaid Euroopa Liidu abile, koostööpartnerite mõistvale suhtumisele ja kauges tulevikus rakenduvatele meetmetele, ei aita põllumeest sel sügisel," ütles Kruuse.