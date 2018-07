"Raivo elas veel tol ajal Soomes," räägib Lall. "Tema oli juba aasta enne seda jõudnud selle tõdemuseni. Sai aru, et oma tahtejõuga sellest kirest ei pääse. Maailmas eksisteerib grupp inimesi, kes teavad, et üksi olemisega nad kaine eluviisiga kaugele ei sõua. Aga kui ollakse koos ja jagatakse ühiselt kõike seda, mis seondub alkoholikirega, siis saadakse sealt vaimujõudu ja seltsis on segasem," püüab Lall tõsist teemat naljaks pöörata.. Kunstnik ise ei ole alkoholi tarvitanud 20 aastat. "Olime Raivoga mõlemad kirglikud peoloomad ja ühel hetkel saime aru, et niimoodi see elu ei saa edasi kesta!"

"Meie suhtlus sai alguse 20 aastat tagasi. See oli 1998. aastal, kohtusime nagu ikka noored tol ajal, kuskil peokohas," räägib kunstnik ja kodanikuaktivist Neeme Lall. "Sa ime aru, et meil mõlemal on üks idee –me ei saa enam oma lõbusa alkoholitarvitamisega hakkama ja viinalained hakkavad meil üle pea minema."

Lall meenutab 1999. aastat, mil asutati rokkansambel Kosmikud, kus Raivo Rätte oli bassimees. "Raivo oli sellel ajal nagu pendelinimene, ta oli Soome kodanik." Lall üritab meenutada, kas oli see 1987. aastal, kui Rätte kolis Soome. " Ta oli päris noor poiss, kui ta läks sinna, vanematega koos. Kuna tal oli ingerisoome taust, siis said nad ka kiirendatud korras Soome kodakondsuse," teab Lall rääkida.

Rätte esimene abikaasa oli Kadi. "Iseenesest tore ja armas naine, aga tal oli ebaselgeid hetki, mitte alkoholiga seonduvalt," täpsustab Neeme. "Kadil oli peas paranoilisi ideid, mis raskendas kindlasti ka nende kooselu. Lõpuks see abielu ju lagunes."

Neeme räägib, et tegelikult ei olnud naisel ühtegi reaalset põhjust olla paranoiline. "Raivo ei andnud kordagi põhjust paranoilisuseks või ebakindluseks. Pigem oli see vastupidi. Kadi oli igatepidi tore ja normaalne naine, aga tal oli väga palju selgeid paranoiasid."

Raivo erilisus seisneb Lalli arvates selles, et ta oli suurepärane isa. Kunstnikuhärra, kellel endal on üles kasvatatud kaks tütart, räägib, et Raivo oli kõikidele oma lastele alati olemas. "Nii oma esimesele tütrele kui oma teistele lastele abielust Palmiga (kooliealised poeg ja tütar - toim.)

Neeme teab rääkida, et Kadil ilmnesid tütre sünnitamisel vaimsed probleemid, mistõttu mees võttis vastu üksikisa staatuse. "Soome sotsialism lubas seda täiel määral. Mees läks isapuhkusele. Kadi oli väga ebastabiilne ja pärast sünnitusmaja oli ta psühhiaatriahaiglas," avaldab Lall ja lisab, et oma esimest tütart hoidis Raivo väga.

Palmi ja Raivo mesinädalad möödusid Lalli Laia tänava ateljees

Neeme nägi kõrvalt ka Raivo tutvumist Palmiga. "Alguses neil ei olnud oma elamist. Mesinädalad veetsid nad minu Laia tänava ateljees," lausub mees. "Mõlemad olid suurepärase iseloomuga inimesed, aga mõned aastad hiljem pärast abiellumist hakkas ego tasandil nende vahel lahkarvamusi tekkima."

Neeme, kes oli ühtlasi tol ajal ka Palmi hea sõber teab rääkida, et naisel on kõva iseloom. "Mina mõistan teda, ta on Sõnni tähtkujust."

Neeme jagab avameelselt, et perekond Rätte pöördus tihti tema poole, kui suhtekriisid juhtusid varjutama igapäevaelu. Palmi olevat siis Neemele südant puistamas käinud. Abikaasadel olid juba siis ka ühised lapsed. "Tihti astusid Raivo ja Palmi minu juurest läbi ja püüdsime neid pingeid lahti rääkida. Saadi uut jõudu, lepiti ära ja läks mingi aeg mööda. Niimoodi rohkem kui paar aastat."

Raivo Rätte, Palmi Rätte (Alar Truu)

Raivot iseloomustas meeletu töökus

Raivo oli hirmus töökas. Selles mõttes ei olnud ta nagu tüüpiline rokkar. Ta tegi meeletult tööd. Rätte põhitöö oli psühhiaatrihaiglas. "Ta oli praktiliselt kriminaalroimarite meditsiiniline medvend," räägib Lall. "Selles osakonnas, kus Raivo töötas, said olla ainult mehed, sest seal on lihtsalt niivõrd ohtlik. Kuigi tegemist oli väga raske tööga, teenis ta seal väga hästi."

Raivo jaoks oli perestandardite hoidmine kõige olulisem. "Et oleksid need asjad olemas, mis on vaja. Kunstniku- ja muusikuleib on ikka väga ebakindel," teab Lall omast kogemusest. "Raivo suutis sellist elukorraldust hoida, pendeldades kodu ja Soome töökoha vahel. Eestis üritas ta erinevaid muusikamänedžmendi projekte ette võtta, kuigi need ei läinud kõik väga hästi käima."

Poliitilised erivaated viis sõbrad lahku.

Neeme ja Raivo sõprusesse tuli mõra sisse aastaid tagasi, kui Eestis muutus pagulus aktuaalseks teemaks. "Vestlesime ja veetsime koos aega. Nelja silma all rääkisime elust, olemisest, ühiskonna korraldusest, muusikast ja loomeelust ja jumalast," avaldab Lall.

"See, mis vallandus 2014. aastal, kui tuli pagulaskriis ja uusnormaalsust hakati kogu Euroopa Liidus tugevamalt juurutama, siis mina jäin nendel teemadel teisele poole. Olen globaliseerumise ja euroliidu vastane," ei jäta Lall saladuseks. "2014. aastal me ei teadnud keegi ette, millised pöörded see võtab."

Raivo ei olnud aga sõbraga samal arvamusel. "Olin seotud Keskerakonnaga, mille liige ma küll ei olnud, aga Edgar Savisaarega oli mul hea suhe. See erisus olgigi see, mis nüüd lõpptulemusena rikkus ka kõik muud asjad, pärast Savisaare krahhi ja tema lõplikku hävitamist. Raivot see ei häirinud. Olevat öelnud, et tal on ükskõik."

Raivo olevat sõbrale ette heitnud, et too kristlasena pagulaste vastu võitleb. "Inimesed võib-olla vajavad abi. Miks sa oled niimoodi häälestatud ja aktiveerid ka teisi inimesi?" olevat Raivo sõbra käest küsinud ja tunnistanud, et tal on häbi Neeme pärast. "Sellest tuligi meie suhtlusesse mõra."

Lall oli üks pagulusvastase liikumise asutajatest. Olles EKRE ja Kristiina Ojulandiga seotud, organiseeris Lall kodanikualgatuse korras erinevaid meeleavaldusi. "Hoidsime ka üleval mitut veebikeskkonda. Nüüd on need asjad maha rahunenud." Neeme hingab kergendunult, et Eestiga ei ole juhtunud see, mis Rootsi ja Soomega. "Meie asi oli sellele vastu seista."

Neeme, kes on viimased 9 kuud Hispaanias veetnud ning praegu külastamas kodumaad, räägib, et Raivot nägi ta viimati aasta tagasi. "Facebookist kustutas ta ka mind ära. See oli minu jaoks nagu välk selgest taevast."

Neeme mainib, et teab veel nii mõndagi, aga kõige sügavamad saladused jätab enda teada. "Raivo ta oli väga suure pinge all," arvab Neeme. Ta oli küll suhteliselt väike mees, mitte ähvardav macho-tüüp. Aga temas oli esindatud niisugune ehtne Soome puukko mies (pussitaja - soome k.). Soomlased ei ole nii papist poisid, nagu teinekord kujutatakse ette. Soomlane on järsk vend. Ta võib väga ohtlik olla."

Raivo pühendus perele

Raivo oli pühendunud perele ja pere heaolule. "Palmi kohta võin ma öelda, et glamuur oli talle oluline. See, kuidas kõike seda saavutada, ei oleks olnud nagu enam tema probleem," avaldab mees arvamust.

"Tema tublidus oli see, et ta lastehoiu lõi," räägib Lall. "Sellega tõi ta perele juurde olulise kopika."

Meenutab sõbrast vaid head

"Vaatamata sellele, et meil olid vastuolud, on mul väga kahju. Nüüd on mul meeles ainult kõik hea ja ilus, mis Raivos oli. Sest tegelikult ei olnud temas midagi halba. Ta oli mehine mees, ausa ja selge mõtlemisega, sihikindel."

Palmi ja tema uue elukaaslase lugu ei oska ta selgitada. "Ma tean, et see maja oli enam-vähem Raivo vastutusel ja Raivo poolt tehtud." Neeme meenutab, kuidas käidi Nõmmel Kivi tänava maja vaatamas siis, kui see oli veel korrastamata. "Mäletan, et Raivo oli täis usku, et ta saab sellega hakkama. Nad said pangast selle raha ja lahkusid pangale kuulunud korterist." Kuna Raivo ei olevat olnud suurem ehitusmeister, käis ka Neeme sõpra aitamas.

Raivo Rätte (ARNO SAAR)

Kosmikud

Neeme arvab, et just Raivo oli see, kes Kosmikuid juhtis. "Kui Kosmikute esimene vokalist (Taavi Pedriks - toim.) otsustas 2000. aastal minna vabasurma, siis Raivo oli see, kes nii-öelda vaimse produtsendina muusikud uuesti kokku tõi. Tegelikult oli ta bändi liider," arvab Lall. "Kosmikuid hoidsid üleval Raivo ja Kristo Rajasaare (bändi trummar - toim.)"

Kosmikud (Erlend Štaub)

"Et selline muusikažanr nagu depressiivrokk Eestis end kehtestama panna, tulla ja jääda aastateks tegutsema, on suur asi. Kosmikud täidavad üht omapärast osa Eesti rokkmuusikas.