Demi Lovato pressiesindaja kinnitab, et lauljatar on väidetava heroiini üledoosi järel teadvusel.

Demi pressiesindaja andis teisipäeva õhtul välja avalduse, kinnitades oma kuulsa kliendi kosumist. "Demi on ärkvel ja oma pere seltsis, kes soovib väljendada tänu kõigile armastuse, palvete ja toetuse eest," vahendab People.

Pressiesindaja ei kinnita kuuldusi heroiini üledoosist, kuid ei lükka neid ka ümber. Siiski mainib ta: "Osa meedias avaldatud informatsioonist on ebaõige," ning lisab, et pere palub austada oma õigust privaatsusele. Spekulatsioonid olla viljatud, sest "praegu on kõige tähtsam Demi tervis ja paranemine".