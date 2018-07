25. juulil tähistab oma 40. sünnipäeva Louise Brown – esimene inimene maailmas, kes viljastati kehavälisel teel.

Lesley ja John Brown olid esimesed, kes läbis edukalt IVF-protseduuri, meenutab BBC. Nende tütar nägi ilmavalgust Inglismaal asuvas Oldhami haiglas 1978. aastal.

Louise Brown (AFP/Scanpix)

Tüdruku sünni järel sai pere suure hulga kaarte, kirju ja kingitusi sadadelt inimestelt, eriti aga neilt, kel oli samuti raskusi laste saamisega.

2012. aastal, mil Louise'i ema suri, selgus, et naine oli alles hoidnud kõik oma tütre sünniga seotud esemed. Tänaseks on need jõudnud ka näitusele, mida saab vaadata Londoni teadusmuuseumis. „Nüüd, kui IVF on kasutusel üle maailma, arvan, et on tähtis, et inimesed saaksid otsese pildi selle algusest minu perekonna loo kaudu,“ rääkis Louise, kes on tänaseks ise kahe lapse ema.

Aastakümnete jooksul on IVF abil sündinud ligi viis miljonit last.