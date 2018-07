Laoses otsivad päästjad tammi purunemise tagajärjel kadunuks jäänud inimesi. Kolmapäeva hommikul oli teada, et hukkunuid on vähemalt 20 ning kadunud on veel ligi 100 inimest. Kuna üleujutused kestavad, on aeg päästjate ja ohvrite jaoks armutu.

BBC andmeil on hüdroelektrijaama tammi purunemisest tingitud veetaseme tõusu tõttu kodudest ilma jäänud tuhandeid inimesi.

Attapeu provintsi võimud üritavad veelõksus olevaid inimesi päästa nii helikopterite kui paatidega.

Purunenud tammi ehitajaks oli Xe-Pian Xe-Namnoy, mille taga on Laose, Tai ja Lõuna-Korea ettevõtjad.