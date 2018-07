Riigi ilmateenistus hoiatab, et nädala lõpp tuleb väga kuum ning piinav palavus ei kao ka uue nädala algul.

"Üle mitme aasta on Eestisse jõudnud tõeliselt soe suvi ning sellest saavad osa ka kõik ümberkaudsed maad. Atlandi madalrõhkkonnad saadetakse juhtiva õhuvoolu saatel Norra merelt põhja suunas ning Läänemere ääres domineerib kõrgema rõhuga ala, mis esialgu oma iseloomult nõrgaks jääb. Suurt tuge pakub omalt poolt ka Venemaa põhjaaladel ilma valitsev kuiv ja kindlameelne kõrgrõhuala.

Eile (24.07) Eestis äikest pakkunud madalrõhkkond on täna (25.07) ennast lõuna poole koomale tõmmanud ning laseb Venemaa kõrgrõhkkonnal oma haarmeid Läänemere suunas pikemaks venitada. Õhk on kuivem, kuid pärastlõunasel ajal võib Ida-Eestis mõnest pilvest vihma siiski tulla. Õhutemperatuur tõuseb paljudes kohtades üle 25°C, kohati ka 30°C-ni.



Neljapäeval (26.07) ja reedel (27.07) surub madalrõuala ennast taas lähemale ning hoovihma- ja äikesepilvi areneb mitmel pool. Samal ajal toob mõõdukas idavool Venemaalt sooja juurde ning õhutemperatuur tõuseb mõnes kohas juba üle 30°C, vihmaplvede all on sooja 25°C ümber.



Tõeliselt kuumaks läheb aga nädalavahetusel (28.-29.07), kui Põhja-Euroopa ja Venemaa kohal kujuneb välja võimas kõrgrõhuala. Hiigelpöörise lõunapoolset serva mööda saabub meile siis kaugelt idast ja kagust väga soe õhumass, mis harva põhjamaid külastama juhtub. Õhutemperatuur kerkib laialdaselt üle 30°C ning pühapäev toob suure tõenäosusega selle aasta kõige kuumema päeva, kui maksimumid tõusevad vähemalt 33°C-ni. Laupäeval (28.07) on kuumas õhus rohkelt äikest, kuid pühapäeval (29.07) läheb ilm tugevneva kõrgrõhuala toel kuivemaks ning päike ja palavus tekitavad koos üsna kõrvetava tunde.



Piinav palavus jääb püsima ka uue nädala alguses ning hoolivus nii iseenda kui ümbritseva suhtes on vältimatu," teatab Riigi ilmateenistus.