Ajuvähki põdeva kümneaastase Maardu lapse pere kogub raha vähihaige lapse toetuseks. Kui palju raha on saadud ja kuhu kulutatud, ei tea keegi, kuid lastehaigla ja vähihaigete abistamisega tegelevate organisatsioonide sõnul seda raha raviks küll kasutatud pole.

Lastehaigla onkoloogiaosakonna juhataja Kadri Saks, kes on haiget last juba rohkem kui pool aastat ravinud, meenutab, et esimene häirekell kõlas tema jaoks siis, kui ema väitis, et intensiivravi eest pidi pere maksma 8000 eurot. Kui arst asja uurima asus, selgus, et tegelikult polnud intensiivravi eest makstud - see on Eestis tasuta.

Seejärel väideti, et lapsega haiglas viibimise eest pidid ema ja isa maksma 40 eurot päevas, siis, et isa ei saa tööl käia, kuna peab tütrega kogu aeg haiglas olema, kuna ema vaatab samal ajal kodus ülejäänud kolme lapse järele.

