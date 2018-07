Seaduslikult Eestis töötavad ukrainlased seisavad hoolimata dokumentidest silmitsi maksmata palga, kahekordse töökoormuse ja tööandjate ähvardustega.

"Kõige kurvem lugu, mida olen kuulnud, tuli Ukraina noormeestelt, kes nõudsid tööandjalt maksmata jäänud palkasid ja kaalusid tööinspektsiooni poole pöördumist. Tööandja ähvardas neid seepeale, öeldes, et meil käivad Eestis asjad nii, et teid viiakse metsa ja lastakse maha," rääkis MTÜ Living for Tomorrow juht Sirle Blumberg.

Nelja viimase kuuga on MTÜ poole pöördunud 18 võõrtöölist, kellest enamik on olnud just ukrainlased. Probleemid on sarnased - ettevõte nõuab ületunde, kuid ei maksa palka välja ning kui välismaalane hakkab oma õigusi nõudma, siis algab ähvardamine.

