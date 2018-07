Tallinnas Pärnu maanteel baari Café VS juures kakluse käigus teise mehe tulistamises kahtlustatava Taavi Sõnajala kaitsja taotleb ringkonnakohtus tema vahi alt vabastamist.

Tulistamine toimus 30. juuni hommikul Pärnu maanteel asuva baari Café VS ees. Seal kaklesid kaks meest, mille käigus üks neist, Taavi Sõnajalg, haaras oma autost relva ning tulistas 26aastast meest kätte. Sõnajala kaitsja, vandeadvokaat Sven Sillar on öelnud, et Sõnajalg haaras relva, et pidada kinni kurjategija, kes teda peksis. „Mitu inimest ründas teda, neli inimest tungis talle kallale, tema kaitses ennast, mis lõppes sellega, et ta kukkus pikali ning teda peksti näkku, tal oli ninaluu katki, ribiluu katki,“ rääkis Sillar Sõnajala vigastustest Delfile. Prokuratuur esitas Harju maakohtule taotluse kahtlustatavana kinnipeetud Sõnajala vahistamiseks, mille kohus rahuldas. Praegu taotleb kaitsja Tallinna ringkonnakohtus Sõnajala vahi alt vabastamist. Sillar kinnitas Õhtulehele, et edasikaebus maakohtu vahistamisotsuse kohta on esitatud.