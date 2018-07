Soomere kinnitusel on niisuguseid fotosid nagu NASA tegi võimalik teha siis, kui on suvi ja vesi rannas külm.

Soomere selgitas ETV saates "Ringvaade suvel", et terve ookean ja Läänemeri on selliseid keeriseid täis, vahendas ERRi uudisteportaal.

Mereteadlane Tarmo Soomere kommenteeris "Ringvaates" NASA avaldatud fotot Saaremaa lähistel olevast keerisest ja kinnitas, et sellised keerised on võimalikud selle tõttu, et Maa ei ole lapik.

"Seda protsessi hüütakse süvaveekerkeks - kui tuul puhub vee rannast minema nii, et sügavamalt tuleb külm vesi pinnale ja siis see külm vesi hakkab ennast mahutama soojema vee vahele. Selle algpõhjus on äärmiselt lihtne - et meie maa ei ole lapik," ütles ta.